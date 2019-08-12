Полиция Нижнего Тагила отчиталась о прошедшем Дне города

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10 августа Нижний Тагил праздновал 297 день рождения города. Как рассказали в ММУ МВД «Нижнетагильское», праздник прошел по плану, и никаких значительных нарушений зафиксировано не было.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Об этом TagilCity.ru рассказала начальник пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. По её словам, сотрудники полиции многие нарушения старались предупредить, а не зафиксировать после.
Никаких значительных правонарушений в день города замечено не было. Сотрудники сработали отлично. В основном предупреждали распитие и курение в неположенных местах,рассказали в полиции.
Напомним, праздник в честь 297-летия Нижнего Тагила проходил на нескольких площадках. Среди которых турнир по смешанным единоборствам, кинофестиваль под открытым небом, а также выступление группы Иванушки International.
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