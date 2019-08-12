Полиция Нижнего Тагила отчиталась о прошедшем Дне города

Об этом TagilCity.ru рассказала начальник пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. По её словам, сотрудники полиции многие нарушения старались предупредить, а не зафиксировать после.

Никаких значительных правонарушений в день города замечено не было. Сотрудники сработали отлично. В основном предупреждали распитие и курение в неположенных местах,рассказали в полиции.