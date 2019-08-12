СКР начал проверку по факту смерти педагога в лесу под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения в лесу трупа 73-летнего педагога по физкультуре Светланы Якимовой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, тело 73-летней тагильчанки обнаружено в лесу недалеко от деревни Грани поисковиками отряда «Скорпион». Женщина ушла за грибами 10 августа, после этого ее никто не видел. Тело направлено на экспертизу.
Проверка проводится по каждому найденному трупу с целью установления, была смерть криминальной или нет,сообщил журналисту TagilCity.ru заместитель руководителя Следственного отдела по Пригородному району Дмитрий Ермаков.
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