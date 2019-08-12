СМИ: в Нижний Тагил 12 августа приедет Сергей Шойгу
Сегодня, 14:54ОбществоФото: Министерство обороны РФ
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12 августа Нижний Тагил посетит министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в военных кругах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает издание, Шойгу в ближайшие часы будет в Нижнем Тагиле, где посетит закрытые цеха «Уралвагонзвода». Визит министра проходит в обстановке строгой секретности, о деталях поездки не в курсе даже работники уральского полпредства.
Источники редакции TagilCity.ru рассказали, что на территории предприятия в 14.45 приземлился вертолет. Предположительно, министр обороны прибыл в Нижний Тагил.
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