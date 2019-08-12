СМИ: в Нижний Тагил 12 августа приедет Сергей Шойгу

Как сообщает издание, Шойгу в ближайшие часы будет в Нижнем Тагиле, где посетит закрытые цеха «Уралвагонзвода». Визит министра проходит в обстановке строгой секретности, о деталях поездки не в курсе даже работники уральского полпредства.