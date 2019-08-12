Уральские студенты принимают участие в ликвидации пожаров в Сибири
Сегодня, 10:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Студенты-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей прилетели в Красноярский край для помощи в тушении лесных пожаров, пишут «Вечерние ведомости».
Активисты сообщили, что помощь заключается не только в борьбе с огнем, но и в спасении животных, оказании гуманитарной помощи населению. С собой студенты взяли лопаты, бензопилы, огнетушители. Ночевать добровольцам придется в палатках в лесу.
Напомним, ранее в Сибирь отправились 55 работников парашютно-десантной пожарной службы.
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