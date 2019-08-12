В Екатеринбурге чиновник подозревается в нападении на пенсионера
Сегодня, 21:48ОбществоФото: «Типичный Екатеринбург»
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В социальных сообществах Екатеринбурга появилось видео, на котором мужчина, одетый в костюм, наносит удар пенсионеру. Местные жители утверждают, что ударивший — специалист отдела благоустройства Верх-Исетского района Александр Войтенко, сообщает паблик «Типичный Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл днём 12 августа на улице Соболева, 21/6. Местные жители рассказали, что местное ТСЖ установило шлагбаум за свой счёт, а Александр Войтенко требовал его убрать. Утверждается, что установка шлагбаума произошла законно, а требования Войтенко не обоснованы. На видео, которое попало в сеть интернет, видно, что пожилой мужчина пытается препятствовать чиновнику, между ними завязывается конфликт в ходе которого человек в костюме наносит удар по голове пенсионера.
Видео
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Видео: «Типичный Екатеринбург», vk.com/te_ekb
Информация о том, что кто-либо из сторон обратился в полицию нет, официальных комментариев от правоохранительных органов по факту появления видео с дракой не поступало. Александр Войтенко комментировать произошедшее отказался.
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