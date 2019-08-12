В Екатеринбурге чиновник подозревается в нападении на пенсионера

Инцидент произошёл днём 12 августа на улице Соболева, 21/6. Местные жители рассказали, что местное ТСЖ установило шлагбаум за свой счёт, а Александр Войтенко требовал его убрать. Утверждается, что установка шлагбаума произошла законно, а требования Войтенко не обоснованы. На видео, которое попало в сеть интернет, видно, что пожилой мужчина пытается препятствовать чиновнику, между ними завязывается конфликт в ходе которого человек в костюме наносит удар по голове пенсионера.