В Екатеринбурге кондуктор автобуса заставляла ребенка убрать за собой рвоту
Сегодня, 19:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с сообщением СМИ о том, что водитель автобуса и кондуктор отобрали у ребенка телефон из-за того, что его стошнило.
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По предварительной информации, мальчик ехал в автобусе №19, ребёнку стало плохо и его вырвало. Кондуктор забрала у него телефон и потребовала прибрать за собой. Однако за мальчика вступились другие пассажиры, и кондуктор вернула телефон. После этого водитель остановил автобус, также потребовав от ребенка прибрать на полу.
В ходе проверки будет дана оценка действиям перевозчика по оказанию услуг по перевозки пассажиров, а также соблюдению законодательства в сферах безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, сообщили в прокуратуре.
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