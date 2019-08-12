В Екатеринбурге кондуктор автобуса заставляла ребенка убрать за собой рвоту

По предварительной информации, мальчик ехал в автобусе №19, ребёнку стало плохо и его вырвало. Кондуктор забрала у него телефон и потребовала прибрать за собой. Однако за мальчика вступились другие пассажиры, и кондуктор вернула телефон. После этого водитель остановил автобус, также потребовав от ребенка прибрать на полу.