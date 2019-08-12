В Екатеринбурге салют в честь Дня города обойдётся в 3 миллиона рублей

Стоимость фейерверка у стадиона «Динамо» снизилась с 5,1 до 2,4 млн рублей. Его длительность, согласно документов, которые опубликованы на портале госзакупок, составит 10 минут. За это время жители и гости города увидят «Парчовую корону», «Синюю хризантему», «Цветного паука с кольцом» и другие фигуры, общей численностью в 100 штук. На парковый фейерверк власти потратят 946 тыс. рублей. Его продолжительность составит 5 минут.

Отмечается, что сэкономили власти ещё и на артистах для городского праздника: одним из хедлайнеров главного концерта станет группа «Чайф». Всего на празднование дня города будет потрачено около 30 млн рублей.

10 августа День города отпраздновали в Нижнем Тагиле. Пиротехник Дмитрий Шадрин, который несколько лет подряд проводит финальные салюты, рассказал TagilCity.ru как шла подготовка к главному фейерверку праздника.