В Нижнем Тагиле Сергею Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Презентацию разрабатываемых на базе танка Т-72Б3 робототехнических комплексов тяжёлого класса для главы оборонного ведомства провёл генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов. Отмечается, что каждый из таких комплексов имеет индивидуальное целевое назначение. Например, один представляет собой боевую машину с тяжёлым вооружением, но не имеет экипажа. Другой комплекс является безэкипажной боевой машиной с автоматическими пушками.