В Нижнем Тагиле Сергею Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Сегодня, 17:29ОбществоФото: Министерство обороны РФ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Нижний Тагил ему представили новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжелого класса на Уралвагонзаводе, сообщают «РИА Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Презентацию разрабатываемых на базе танка Т-72Б3 робототехнических комплексов тяжёлого класса для главы оборонного ведомства провёл генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов. Отмечается, что каждый из таких комплексов имеет индивидуальное целевое назначение. Например, один представляет собой боевую машину с тяжёлым вооружением, но не имеет экипажа. Другой комплекс является безэкипажной боевой машиной с автоматическими пушками.
Также министр обороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на УВЗ, посетил цех сборки танков и заслушал доклады руководства завода. Визит на нижнетагильское предприятие произошёл в рамках рабочей поездки в войска ЦВО.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей