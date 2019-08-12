В Нижнем Тагиле трое «черных риэлторов» оставили без жилья 12 человек

С 2012 по 2017 годы мошенники размещали в газете объявления о предоставлении займов под залог недвижимости. Когда к ним обращались люди, осужденные предлагали им подписать договор, в котором указывалось, что квартира будет находиться в обременении у другого человека в качестве обеспечения обязательств по выплате процентов и суммы займа. На самом деле они оформляли договор купли-продажи.