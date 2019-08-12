В Нижнем Тагиле трое «черных риэлторов» оставили без жилья 12 человек
Сегодня, 19:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Трое жителей Нижнего Тагила обманом лишили квартир 12 человек. Подсудимые приговорены к тюремному заключению за мошенничество, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
С 2012 по 2017 годы мошенники размещали в газете объявления о предоставлении займов под залог недвижимости. Когда к ним обращались люди, осужденные предлагали им подписать договор, в котором указывалось, что квартира будет находиться в обременении у другого человека в качестве обеспечения обязательств по выплате процентов и суммы займа. На самом деле они оформляли договор купли-продажи.
На руки владельцы квартир получила сумму займа. Потерпевшие выплачивали проценты, но потом понимали, что они слишком завышены – ставка по займу достигала 120% годовых. Мошенники подыскивали покупателей, и хозяева квартир продавали жилье, которое по факту им уже не принадлежало.
За мошенничество трое тагильчан получили 8,5 лет колонии, 4,5 лет и 5,5 лет.
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