В Нижнем Тагиле выполнено уже 85% работ по капремонту многоквартирных домов
Управление жилищного и коммунального хозяйства отчиталось о ходе выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города. На 2019 год запланирован капремонт 45 домов, большая часть работ уже сделана.
Согласно данным, которые предоставило управление, подрядчиками на 12 августа завершён ремонт крыш на 38 объектах и систем электроснабжения на 37 домах. Близится к 100% ремонт систем водоснабжения и водоотведения: завершены работы на 34 из 35 зданиях. На единственном доме готовность составляет 50-80%. Из 40 объектов работы по ремонту канализации завершены на 39 зданиях, на последнем готовность подрядчик оценил в 80%.
Что касается систем теплоснабжения, то полностью готовы 32 объекта, ещё шесть зданий готовы на более чем 80%. На 21 доме полностью завершились работы по обновлению фасадов зданий, на 18 домах работы выполнены на более чем 80%, на 2 степень готовности оценивается в 50-80%. Подвалы капитально отремонтированы на 24 объектах, на 7 домах проведено более половины работ, на 9 МКД выполнение составляет менее 50%, а еще на двух к работам в подвалах приступят в ближайшее время.
В первую очередь по времени акцент был сделан на ремонты крыш и фасадов, так как возможность выполнения работ в данном случае зависит напрямую от погодных условий. Мероприятия, связанные с капитальными ремонтами, внутри зданий ведутся параллельно. Нет сомнений в том, что программа 2019 года будет выполнена в установленные сроки и с надлежащим качеством,отметил заместитель начальника управления ЖКХ Павел Ивушкин.
Из запланированных для ремонта 45 домов 19 полностью отремонтированы, 10 из них сданы по актам приёмочной комиссии. Согласно плану, все работы необходимо завершить до начала декабря, но строители планируют закончить к началу отопительного сезона.