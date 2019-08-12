В Нижнем Тагиле выполнено уже 85% работ по капремонту многоквартирных домов

Согласно данным, которые предоставило управление, подрядчиками на 12 августа завершён ремонт крыш на 38 объектах и систем электроснабжения на 37 домах. Близится к 100% ремонт систем водоснабжения и водоотведения: завершены работы на 34 из 35 зданиях. На единственном доме готовность составляет 50-80%. Из 40 объектов работы по ремонту канализации завершены на 39 зданиях, на последнем готовность подрядчик оценил в 80%.

Что касается систем теплоснабжения, то полностью готовы 32 объекта, ещё шесть зданий готовы на более чем 80%. На 21 доме полностью завершились работы по обновлению фасадов зданий, на 18 домах работы выполнены на более чем 80%, на 2 степень готовности оценивается в 50-80%. Подвалы капитально отремонтированы на 24 объектах, на 7 домах проведено более половины работ, на 9 МКД выполнение составляет менее 50%, а еще на двух к работам в подвалах приступят в ближайшее время.

В первую очередь по времени акцент был сделан на ремонты крыш и фасадов, так как возможность выполнения работ в данном случае зависит напрямую от погодных условий. Мероприятия, связанные с капитальными ремонтами, внутри зданий ведутся параллельно. Нет сомнений в том, что программа 2019 года будет выполнена в установленные сроки и с надлежащим качеством,отметил заместитель начальника управления ЖКХ Павел Ивушкин.