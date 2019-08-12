В России за успеваемостью студентов вузов начнет следить искусственный интеллект
Сегодня, 10:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Студентов высших образовательных учреждений в России могут начать отчислять по рекомендации искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлана Киясова.
Предполагается, что искусственный разум будет оценивать активность студентов, их успеваемость, посещаемость, участие в культурной и общественной жизни вуза. На основании анализа данных по каждому студенту будет даваться ряд рекомендаций. Например, о необходимости дать ему дополнительное задание, спросить на лекции, поощрить или отчислить.
Рекомендации искусственного интеллекта не являются руководством к действию, решение принимается деканом образовательного учреждения.
Нововведение начнет действовать в ряде вузов уже в 2021 году.
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