В России за успеваемостью студентов вузов начнет следить искусственный интеллект

Предполагается, что искусственный разум будет оценивать активность студентов, их успеваемость, посещаемость, участие в культурной и общественной жизни вуза. На основании анализа данных по каждому студенту будет даваться ряд рекомендаций. Например, о необходимости дать ему дополнительное задание, спросить на лекции, поощрить или отчислить.