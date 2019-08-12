В Свердловской области адвокат осужден за покушение на мошенничество

22 октября 2017 года правоохранители задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При этом, масса обнаруженного у задержанного наркотического вещества, являлась недостаточной для уголовного преследования.

Борис Искандарян, будучи адвокатом, был привлечен для осуществления защиты задержанного. Искандарян, осознавая, что никак не может повлиять на принятие процессуального решения в отношении задержанного, предложил родственникам за пять миллионов рублей оказать содействие в освобождении мужчины от уголовного преследования.

Родственники задержанного передали адвокату 2,5 миллиона рублей через посредника. Позже мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и освобожден. Адвокат якобы за содействие потребовал от родственников мужчины оставшуюся часть денег.