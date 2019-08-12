В Свердловской области смертность от рака выросла еще на 1,4%
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Смертность от онкологических заболеваний за первое полугодие в Свердловской области выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
С начала года от онкологии в регионе скончались 5,8 тысячи человек. Показатель смертности в настоящий момент составляет 237,8 случаев на 100 тысяч человек. В 2015 году цифра составляла 219,6 случаев на 100 тысяч человек.
Кроме того, в регионе продолжает расти показатель убыли населения. За первое полугодие 2019 года умерли 29,4 тысячи человек.
Ранее ФФОМС обвинил свердловский Минздрав в срыве программы по снижению смертности от онкологии.
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