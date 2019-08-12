В Сысерти прокуратура начала проверку из-за свалки с документами из уголовных дел

По предварительным данным, свалку в лесу обнаружили местные жители. Там находились копии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера, а также документы, содержащие персональные данные, процессуальные документы и другие материалы из уголовных дел.

В прокуратуре сообщили, что за распространение персональных данных физических лиц предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и до двух лет исправительных работ – за разглашение данных предварительного следствия.