В Сысерти прокуратура начала проверку из-за свалки с документами из уголовных дел
В Сысерти прокуратура начала проверку в связи с сообщением СМИ о свалке с документами, содержащими персональные данные и информацию из уголовных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, свалку в лесу обнаружили местные жители. Там находились копии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера, а также документы, содержащие персональные данные, процессуальные документы и другие материалы из уголовных дел.
В прокуратуре сообщили, что за распространение персональных данных физических лиц предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и до двух лет исправительных работ – за разглашение данных предварительного следствия.
В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, пояснили в прокуратуре.