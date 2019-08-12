Владельцы парка развлечений получили условный срок за смерть 8-летнего тагильчанина
Сегодня, 14:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Ленинградской области осуждены владельцы парка развлечений «Лукоморье», где в 2018 году погиб 8-летний житель Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Учредитель ООО «Мандроги» Алексей Зюкин и генеральный директор Татьяна Онькина осуждены по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они приговорены к двум годам и шести месяцам условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, ребенок погиб в результате падения на него плохо закрепленной деревянной статуи Бабы-Яги.
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