Владельцы парка развлечений получили условный срок за смерть 8-летнего тагильчанина

Учредитель ООО «Мандроги» Алексей Зюкин и генеральный директор Татьяна Онькина осуждены по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они приговорены к двум годам и шести месяцам условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.