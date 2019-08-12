Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому в Нижнем Тагиле прострелили голову
Сегодня, 14:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Семилетний тагильчанин сейчас находится в Екатеринбурге. Медики рассказали о его состоянии, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребенок — в тяжелом состоянии, мальчик находится в реанимации. В горздраве пояснили, что в настоящий момент речь об операции не идет, вопрос о дальнейшей тактике лечения будет решаться позже.
Напомним, что юный тагильчанин пострадал 4 августа. Ребенку в голову случайно выстрелил 35-летний мужчина, стрелявший по пустым банкам. Ребенок на вертолете санавиации был доставлен в девятую больницу Екатеринбурга, ему провели операцию, но пулю извлечь не удалось.
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