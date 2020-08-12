Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты будущей свекрови

Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты будущей свекрови

Сегодня, 11:24ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге полиция завела уголовное дело в отношении местной жительницы, которая перевела деньги с банковской карты будущей свекрови на свой счет. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Как уточнили в УМВД, общая сумма ущерба потерпевшей составила 143 тысячи рублей.

С заявлением в полицию обратилась владелица карты, когда обнаружила пропажу.

В ходе проверки было установлено, что заявительница ранее проживала вместе с сыном 1999 года рождения и его 25 летней сожительницей, которая имела доступ к счету женщины. Таким образом она оплачивала коммунальные услуги через мобильное приложение.

Также полицейские выяснили, что с ноября 2019 года по июля 2020 подозреваемая каждый месяц переводила на свою банковскую карту со счета женщины от восьми до десяти тысяч рублей и использовала их по собственному усмотрению. Девушка в совершенном преступлении призналась и написала явку с повинной.

На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области заявлял, что с начала 2020 года в Свердловской области было зарегистрировано 6499 фактов мошенничества.

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