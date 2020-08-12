Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты будущей свекрови

Также полицейские выяснили, что с ноября 2019 года по июля 2020 подозреваемая каждый месяц переводила на свою банковскую карту со счета женщины от восьми до десяти тысяч рублей и использовала их по собственному усмотрению. Девушка в совершенном преступлении призналась и написала явку с повинной.