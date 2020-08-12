Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы за перевод денег с карты будущей свекрови

Как уточнили в УМВД, общая сумма ущерба потерпевшей составила 143 тысячи рублей.
С заявлением в полицию обратилась владелица карты, когда обнаружила пропажу.
В ходе проверки было установлено, что заявительница ранее проживала вместе с сыном 1999 года рождения и его 25 летней сожительницей, которая имела доступ к счету женщины. Таким образом она оплачивала коммунальные услуги через мобильное приложение.
Также полицейские выяснили, что с ноября 2019 года по июля 2020 подозреваемая каждый месяц переводила на свою банковскую карту со счета женщины от восьми до десяти тысяч рублей и использовала их по собственному усмотрению. Девушка в совершенном преступлении призналась и написала явку с повинной.
На данный момент она находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области заявлял, что с начала 2020 года в Свердловской области было зарегистрировано 6499 фактов мошенничества.