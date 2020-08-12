Экс-схиигумен Сергий призвал белорусов не устраивать новый Майдан

Экс-схиигумен Сергий призвал белорусов не устраивать новый Майдан

Сегодня, 20:28ОбществоФото: скриншот видео с YouTube канала Всеволода Могучева
Бывший схиигумен Сергий призвал белорусов не устраивать Майдан против Александра Лукашенко. Новое видео опубликовал на ютуб-канале Всеволод Могучев.

Сергий заявил, что протесты в Белоруссии после выборов президента «спровоцированы Хазарским каганатом и мировым правительством». Также он отметил, что опыт Украины должен быть страшен для других народов.

Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках, сказал Сергий.

Напомним, что ранее Сергий критиковал российского президента Владимира Путина. В частности, он называл Путина изменников родины. Напомним, что 3 июля церковный суд лишил Сергия сана. Причиной стали высказывания бывшего священнослужителя о закрытии храмов во время пандемии.

В Белоруссии в течение четырех дней проходят протесты против результатов выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко. Оппозиция не желает признавать эти результаты. По официальным данным, за три дня были задержаны более 6 тысяч человек.

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