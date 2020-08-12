Экс-схиигумен Сергий призвал белорусов не устраивать новый Майдан

Сергий заявил, что протесты в Белоруссии после выборов президента «спровоцированы Хазарским каганатом и мировым правительством». Также он отметил, что опыт Украины должен быть страшен для других народов.
Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках, сказал Сергий.
Напомним, что ранее Сергий критиковал российского президента Владимира Путина. В частности, он называл Путина изменников родины. Напомним, что 3 июля церковный суд лишил Сергия сана. Причиной стали высказывания бывшего священнослужителя о закрытии храмов во время пандемии.
В Белоруссии в течение четырех дней проходят протесты против результатов выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко. Оппозиция не желает признавать эти результаты. По официальным данным, за три дня были задержаны более 6 тысяч человек.