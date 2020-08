Новый глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов начал объезд медицинских учреждений в регионе с проверками, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

Министр планирует отправиться в Краснотурьинск. В ходе визита министр проведет осмотр центра для лечения больных внебольничной пневмонией, строительство которого завершается. Также Карлов посетит поселок Махнево. Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков информацию о графике не подтвердил, но уточнил, что скоро чиновник отправится в Сысертский район. Ранее Андрей Карлов уже посетил Первоуральск, Нижний Тагил и Нижние Серги.

