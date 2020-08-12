Повесил замок: полиция не смогла заставить уральца открыть газ в уральском посёлке

Но Валерий настаивает на устранении неисправностей в транспортной сети подачи газа, только после этого он будет готов вновь открыть вентиль. На место прибыли сотрудники полиции и представители газовой службы, но собственник лично дежурил возле вентиля и повесил на него замок.