Повесил замок: полиция не смогла заставить уральца открыть газ в уральском посёлке

Комиссия по ликвидации чрезвычайных происшествий в ходе заседания вынесла рекомендации Валерию Белоусову возобновить подачу газа в поселок Таватуй Свердловской области.
Но Валерий настаивает на устранении неисправностей в транспортной сети подачи газа, только после этого он будет готов вновь открыть вентиль. На место прибыли сотрудники полиции и представители газовой службы, но собственник лично дежурил возле вентиля и повесил на него замок.
Я не хочу сесть в тюрьму, если в результате моего необдуманного поступка пострадают люди. Пусть власти устранят нарушения, а затем я лично возобновлю подачу газа, заявляет Валерий.
.
Ранее мы сообщали, что из-за прекращения подачи газа был эвакуирован детский оздоровительный лагерь «Таватуй».
На Валерия Белоусова завели уголовное дело.