Повесил замок: полиция не смогла заставить уральца открыть газ в уральском посёлке

Повесил замок: полиция не смогла заставить уральца открыть газ в уральском посёлке

Сегодня, 18:21ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
Пожарная безопасность города Невьянск и сотрудники полиции не смогли заставить местного жителя возобновить подачу газа в поселок Таватуй, сообщает E1.

Комиссия по ликвидации чрезвычайных происшествий в ходе заседания вынесла рекомендации Валерию Белоусову возобновить подачу газа в поселок Таватуй Свердловской области.

Но Валерий настаивает на устранении неисправностей в транспортной сети подачи газа, только после этого он будет готов вновь открыть вентиль. На место прибыли сотрудники полиции и представители газовой службы, но собственник лично дежурил возле вентиля и повесил на него замок.

Я не хочу сесть в тюрьму, если в результате моего необдуманного поступка пострадают люди. Пусть власти устранят нарушения, а затем я лично возобновлю подачу газа, заявляет Валерий.

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Ранее мы сообщали, что из-за прекращения подачи газа был эвакуирован детский оздоровительный лагерь «Таватуй».

На Валерия Белоусова завели уголовное дело.

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Свердловская областьТаватуйприродный газ
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