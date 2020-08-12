«Русал» пытается повернуть ситуацию с розливом топлива под Норильском в свою пользу

В холдинге «Интеррос», который контролируется Владимиром Потаниным, убеждены, что ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске используется «РУСАЛом» для давления из-за дивидендов.

Как сообщает портал «Интерфакс», на норильскую компанию оказывается давление со стороны алюминиевой компании «РУСАЛ». Данное предприятие пытается перевернуть ситуацию с разливом топлива в Норильске в выгодную для себя сторону, чтобы получить больше денег от выплат дивидендов. Сейчас «РУСАЛ» хочет добиться подписания нового соглашения, которое изменило бы условия получения дивидендов. То есть «РУСАЛ» нацелен на получение значительно большей суммы дивидендных выплат. На данный момент «РУСАЛ» громогласно обвиняет всю команду «Норильского никеля» в некомпетентности, причем эти нападки зачастую бывают необоснованными. Кроме того, холдинг сообщает, что акционерные договоренности с «Норникелем» составлены так, что «РУСАЛ» будет получать доход от дивидендов всегда. То есть вне зависимости от социального положения «Норникеля» и даже от финансового. При этом «РУСАЛ» полагает, что данное соглашение полностью находится под контролем «Норникеля». Однако инвестированные алюминиевой компанией 14 миллиардов долларов уже показали свою эффективность для «РУСАЛа». Сейчас компания пытается закрепить объем дивидендов, чтобы, как заявляет сама компания, развивать отечественную экономику. «Интеррос» сомневается, что алюминиевая компания переживает за развитие экономики страны. Здесь, вероятно, значительную роль играет интерес в деньгах «Норникеля» для погашения долгов. А из-за того, что компания зарабатывает меньше, чем расходует, у «РУСАЛа» долговая нагрузка достаточно высокая. С 2014 года холдинг «Норильский никель» выплатил своим акционерам около 17 млрд долларов дивидендных средств. При этом около 26% этой суммы были перечислены «РУСАЛу». Такие дивиденды почти закрывают долговые выплаты «РУСАЛа». Кроме того, в прошлом году дивиденды даже составляли больше, чем долги предприятия. Так, «РУСАЛ» обязан был выплатить кредиторам 600 миллионов долларов, а дивиденды компания получила в размере 1,1 млрд долларов. Как сообщают сами сотрудники «Интерроса», алюминиевая компания «РУСАЛ» является крупнейшим акционером холдинга начиная с 2008 года. При этом за все эти годы предприятие не пыталось слезть с дивидендов. А сейчас все, что пытается сделать «РУСАЛ», — это выбить себе сумму дивидендных выплат как можно больше. Кроме того, по сообщению «Интерроса», «РУСАЛ» предъявляет обвинения команде «Норникеля», скрывая собственное не особо успешное финансовое положение. С 2008 года алюминиевая компания не предложила ни одной инициативы по развитию предприятия и холдинга. Компания сейчас предъявляет обвинения «Норильскому никелю» в некомпетентности, хотя сама не создала успешную работающую бизнес-модель. А что касается вклада в отечественную экономику, «РУСАЛ» стабильно показывает слабые итоговые результаты среди всех российских гигантов промышленности.

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