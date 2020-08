Скончавшегося от коронавируса хирурга Свердловской ОКБ №1 Юрия Мансурова представили к награждению орденом Пирогова. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

По словам депутата, документы на присвоение награды находятся на согласовании в уральском полпредстве. Юрий Мансуров скончался 24 июня. На фоне COVID-19 у него развилась тромбоэмболия. Ранее депутат Константин Киселев предложил назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь Мансурова. Орден Пирогова учредили в июне 2020 года. Им награждают врачей за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий или военных действий.

