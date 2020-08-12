Уральский школьник попросил Куйвашева сделать тестирование на COVID-19 бесплатным

В Екатеринбурге ученик 11 класса гимназии обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру образования Юрию Биктуганову с просьбой сделать для школьников и студентов тестирование на коронавирус перед новым учебным годом бесплатным, пишет E1.

Он передал письменное обращение в министерство и резиденцию губернатора. В мае школьник сам переболел COVID-19. Он три недели провел в детской областной больнице. Несмотря на то, что КТ показывало чистые легкие, а также у него не было пневмонии, юноша чувствовал себя плохо. Он рассказал, что его увезли в больницу при первых симптомах. Где школьник заразился, он ответить не смог, так как на улицу всегда выходит в маске и сейчас продолжает ее надевать. Бесплатное тестирование помогло бы избежать новой вспышки, выявило бы тех, кто уже переболел бессимптомно. Желательно сделать это до 1 сентября, рассуждает одиннадцатиклассник. Никита также собирается выйти с данной просьбой-требованием на одиночный пикет. Ранее стало известно, что в аэропорту Кольцово рассматривают возможность экспресс-тестирования на коронавирус непосредственно перед вылетом. В аэропорту Кольцово рассматривают возможность экспресс-тестирования на COVID-19

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