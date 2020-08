Уральского писателя Владислава Крапивина перевели в реанимацию Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

По ее словам, Крапивина готовят к операции. Ранее Лариса рассказала, что писателя выписали из больницы № 40 в тяжелом состоянии. Там его лечили от пневмонии. Кроме того, коронавирус у него не подтвердился. Она сообщила, что на ноге писателя образовалась гематома, а также, что он практически не может двигаться. После этого Крапивина повторно госпитализировали в ОКБ № 1. Уральского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали в больницу № 40

