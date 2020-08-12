В Екатеринбурге дело криминального авторитета Овчины передано в суд

В Екатеринбурге дело криминального авторитета Овчины передано в суд

Сегодня, 10:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении криминального авторитета Овчины и направила его в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении нескольких преступлений — похищении человека группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый 1966 года рождения и его подельник узнали от своего знакомого, что последний совместно с двумя партнерами владеет автостоянкой на улице Гражданская в Екатеринбурге. При этом один из партнеров фактически руководил стоянкой, а двое остальных получали прибыль от ее деятельности.

После этого обвиняемый с подельником после кончины своего знакомого узнали от его сына, что один из владельцев автостоянки отказался передать часть выручки наследникам.

Чтобы принудить руководителя выплатить родственникам прибыль, обвиняемый и его соучастник решили похитить его.

При этом, авторитет в период с июня по октябрь 2017 года, организуя похищение, совместно с подельником нашли ранее знакомых спортсменов, которые согласились оказать помощь, рассчитывая на получение в безвозмездное пользование помещения для организации спортивного клуба.

В дальнейшем, вечером 19 октября, под надуманным предлогом соучастники вынудили охранника связаться с руководителем автостоянки и приехать на место.

После этого злоумышленники подавили сопротивление прибывшего на автостоянку руководителя, заставили его сесть в автомобиль против воли и увезли на участок дороги «Серов-Екатеринбург», где передали потерпевшего еще одному подельнику.

Пока злоумышленники удерживали руководителя, он скончался в автомобиле.

Кроме того, обвиняемый в период до 22 января 2018 года, не имея права приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, приобрел 32 патрона девятимиллиметрового калибра для пистолета Макарова. Боеприпасы были обнаружены в ходе обыска в квартире обвиняемого.

Отмечается, что наказание по наиболее тяжкой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В августе 2019 года в Екатеринбурге подельники обвиняемого были приговорены к 7,5 и шести годам лишения свободы.

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