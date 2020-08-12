В Екатеринбурге дело криминального авторитета Овчины передано в суд

По версии следствия, обвиняемый 1966 года рождения и его подельник узнали от своего знакомого, что последний совместно с двумя партнерами владеет автостоянкой на улице Гражданская в Екатеринбурге. При этом один из партнеров фактически руководил стоянкой, а двое остальных получали прибыль от ее деятельности.