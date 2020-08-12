В Нижнем Тагиле в АН «Между строк» нагрянула полиция из-за обвинения в фейке

В Нижнем Тагиле в АН «Между строк» нагрянула полиция из-за обвинения в фейке

Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Главврач горбольницы № 1 Нижнего Тагила написал заявление в прокуратору на АН «Между строк» за распространение фейковых новостей, сообщает издание.

Сегодня редакцию посетили полицейские. Главный редактор Наталья Вахонина рассказала, что прокуратура предала заявление в полицию. По мнению главного врача больницы Олега Николаева, издание опубликовало несоответствующую действительности информацию. Поводом для претензий Николаева стала публикация истории жительницы Нижнего Тагила с подтвержденным коронавирусом. Наталья Вахонина объяснила правоохранителям откуда была взята информация.

Тысячи людей знают реальную ситуацию в здравоохранении, а Николаев пытается обвинить нас в фейках, пояснила Вахонина.

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Нижний Тагил
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