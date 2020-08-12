В Нижнем Тагиле в АН «Между строк» нагрянула полиция из-за обвинения в фейке

Сегодня редакцию посетили полицейские. Главный редактор Наталья Вахонина рассказала, что прокуратура предала заявление в полицию. По мнению главного врача больницы Олега Николаева, издание опубликовало несоответствующую действительности информацию. Поводом для претензий Николаева стала публикация истории жительницы Нижнего Тагила с подтвержденным коронавирусом. Наталья Вахонина объяснила правоохранителям откуда была взята информация.