8 человек погибли при крушении вертолета на Камчатке

Вертолет МИ-8 рухнул в Курильское озеро на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника 12 августа. Погибли восемь человек, в том числе один член экипажа.

Восьми людям удалось спастись, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, тела погибших, остаются на дне Курильского озера, пишет «Интерфакс». Обломки воздушного судна после крушения ушли под воду. Тех, кто смог выбраться из вертолета, спасли сотрудники заповедника. Предварительно, выжить удалось бортовому механику и второму пилоту, а командир экипажа погиб. Спасенных везут в Петропавловск-Камчатский. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Причиной падения мог стать сильный туман. Напомним, 19 июня в Кемерово погибли четыре человека, два пассажира и два пилота, при крушении самолета. Еще 17 человек пострадали. На борту находились спортсмены-парашютисты. Перед аварией пилот сообщил о неисправности самолета. Четыре человека погибли в результате крушения самолёта в Кемерово Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в органах организации здравоохранения региона.

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