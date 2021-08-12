Евгений Куйвашев: свои материалы — это жилье по низким ценам

Евгений Куйвашев: свои материалы — это жилье по низким ценам
Евгений Куйвашев: свои материалы — это жилье по низким ценам
Сегодня, 18:30ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Появлению новых производств содействует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента под Сысертью дал глава региона 12 августа 2021 года.

При поддержке правительства Свердловской области под Сысертью построен завод ООО «АТОМ Цемент», сообщает департамент информационной политики. 12 августа Евгений Куйвашев дал старт заводу на запуск полномасштабной мощности по выпуску цемента.

550 тысяч тонн цемента в год, которые сможет производить завод, хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 2,7 млн квадратных метров. Столько и составляет стратегический план по вводу жилья для свердловчан на 2021 год,отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона выразил благодарность руководству предприятия и его акционерам за быструю реализацию проекта. Цементный завод под Сысертью входит в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. В этот проект было вложено порядка 4,5 млрд рублей инвестиций.

Важно, чтобы в наших уральских городах строились комфортные современные дома. Чтобы потребность в материалах мы закрывали сами, а не ввозили из вне,подчеркнул глава региона.

Высокая экологическая безопасность отличает новый завод по выпуску цемента, потому как воздух от примесей на 99,975% очищает порядка 40 высокоэффективных пылеулавливающих фильтров европейского производства.

За последние годы, благодаря инвестиционным проектам в области, создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Более 330 человек уже работает на заводской площадке. Также есть планы по дальнейшему развитию производства, отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

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