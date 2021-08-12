За последние годы, благодаря инвестиционным проектам в области, создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Более 330 человек уже работает на заводской площадке. Также есть планы по дальнейшему развитию производства, отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.