К дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в Тагиле

По итогам служебной проверки, которая была проведена в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, была дана оценка действиям сотрудников морга и представителям ритуального агентства. При этом выявлено, что не то тело было выдано в следствие непреднамеренной ошибки с той и другой стороны.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В отделении патанатомии работает квалифицированный стажированный персонал. Ранее в рабочей практике таких случаев не было, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.
Руководство больницы принесло соболезнования и извинения родным и близким.
Напомним, родственники умершего от коронавируса мужчины в Нижнем Тагиле заявили, что им выдали чужое тело. Таких усопших хоронят в гробе с окошком. Заглянув туда, родные поняли, что произошла подмена, так как тагильчанин был одет не в ту рубашку, которую передали для погребения. Церемонию похорон пришлось прервать. В морге признали ошибку. Там пояснили, что инцидент произошел из-за созвучных фамилий умерших.