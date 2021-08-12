К дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в Тагиле

Напомним, родственники умершего от коронавируса мужчины в Нижнем Тагиле заявили, что им выдали чужое тело. Таких усопших хоронят в гробе с окошком. Заглянув туда, родные поняли, что произошла подмена, так как тагильчанин был одет не в ту рубашку, которую передали для погребения. Церемонию похорон пришлось прервать. В морге признали ошибку. Там пояснили, что инцидент произошел из-за созвучных фамилий умерших.