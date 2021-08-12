К дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в Тагиле

К дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в Тагиле
К дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в Тагиле
Сегодня, 19:41ОбществоФото: 1MI
Работники морга ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, которые перепутали тела усопших, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство больницы сообщило, что ранее подобных случаев не происходило.

По итогам служебной проверки, которая была проведена в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, была дана оценка действиям сотрудников морга и представителям ритуального агентства. При этом выявлено, что не то тело было выдано в следствие непреднамеренной ошибки с той и другой стороны.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В отделении патанатомии работает квалифицированный стажированный персонал. Ранее в рабочей практике таких случаев не было, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

Руководство больницы принесло соболезнования и извинения родным и близким.

Напомним, родственники умершего от коронавируса мужчины в Нижнем Тагиле заявили, что им выдали чужое тело. Таких усопших хоронят в гробе с окошком. Заглянув туда, родные поняли, что произошла подмена, так как тагильчанин был одет не в ту рубашку, которую передали для погребения. Церемонию похорон пришлось прервать. В морге признали ошибку. Там пояснили, что инцидент произошел из-за созвучных фамилий умерших.

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