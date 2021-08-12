Камеры перестали фиксировать нарушения ПДД в Свердловской области

Прекращение фиксации нарушений произошло в связи с истёкшим сроком договора в июле 2021 года между компанией «УГМК-Телеком» с «Региональным управлением автомобильных дорог». Сейчас камеры переведены в тестовый режим работы.

Благодаря этим тестовым работам есть возможность поднять уровень эффективности комплексов фиксации, опробовать новые программы, проверить новое оснащение, рассказали 66.ру в пресс-службе «УГМК-Телеком». Ранее стало известно, что после завершения сроков договора число комплексов на дорогах Свердловской области уменьшилось. В «УГМК-Телекоме» также заявили, что рассматривают новые области применения камер фиксации. Напомним, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле камеры фиксации выявили 108 355 нарушений ПДД на дорогах. Камеры зафиксировали более 100 тысяч нарушений на дорогах с начала года в Тагиле

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