Камеры перестали фиксировать нарушения ПДД в Свердловской области

Благодаря этим тестовым работам есть возможность поднять уровень эффективности комплексов фиксации, опробовать новые программы, проверить новое оснащение, рассказали 66.ру в пресс-службе «УГМК-Телеком».
Ранее стало известно, что после завершения сроков договора число комплексов на дорогах Свердловской области уменьшилось. В «УГМК-Телекоме» также заявили, что рассматривают новые области применения камер фиксации.
Напомним, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле камеры фиксации выявили 108 355 нарушений ПДД на дорогах.