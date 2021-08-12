На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года

На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года
На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1MI
На 39% увеличилось количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов в июле 2021 года в России. Специалисты выявили 518 таких страниц.

Активность мошенников каждый месяц мониторят специалисты. Выявлено, что с апреля 2021 года почти в пять раз возросло число поддельных сайтов по продаже авиабилетов.

Отмечается, что часто внешний вид фейковых страниц похож на известные бренды. Покупателям стоит обратить внимание на слишком низкие цены и не переводить денежные средства физическим лицам, сообщает пресс-служба Роскачества.

Напомним, в феврале 2021 года в Турции были аннулированы билеты 14 уральских туристов. Им обещали вернуть деньги в течение 60 дней. Чтобы улететь в Россию, туристам нужно было купить новый билет. В авиакомпании Royal Flight их пообещали накормить и предоставить номер в отеле, однако уральцы так и не получили помощи.

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