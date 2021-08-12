На проблему с получением ПЦР-тестов в поликлинике на Вагонке жалуются тагильчане

На проблемы с получением ПЦР-тестов в поликлинике ЦГБ № 1 жалуются жители Нижнего Тагила. По их словам, за результатами мазка на коронавирус приходится идти самостоятельно в поликлинику, так как сотрудники не перезванивают пациентам. А еще результаты ПЦР нередко теряются.

Как рассказал TagilCity.ru житель Вагонки, сложности начинаются с момента вызова врача. Дозвониться до регистратуры удается лишь около четырех часов дня. Если вам удалось вызвать врача, и у вас взяли тест на ковид, то ждать примерно неделю. Хотя тест может быть готов через пару дней. Есть тому доказательство,сообщил тагильчанин. По его словам, после взятия мазка, сотрудники поликлиники обещают перезвонить, чтобы сообщить о результате. Однако в результате «никто никому не звонит». Чтобы узнать результат теста, надо или заболевшему самостоятельно идти в поликлинику, или посылать туда родственников,рассказал житель Вагонки. Это, по его мнению, подвергает риску остальных пациентов в медучреждении и оттягивает назначение лечения. Кроме того, тагильчанин сообщил, что нередко результаты ПЦР-тестов теряются, и приходиться сдавать снова. В пресс-службе ЦГБ № 1 редакции TagilCity.ru подтвердили, что некие сложности с вызовом врача и получении результатов мазка действительно случаются. Вызов врача на дом осуществляется по номеру колл-центра 8 (3435) 38-44-99, либо в регистратуре поликлиники. После фиксации вызов передается бригаде неотложной помощи. Основная часть обращений приходится на первую половину дня. Ввиду большого количества обращений в колл-центр время ожидания ответа специалиста увеличилось,сообщили в пресс-службе. Что касается сроков получения ПЦР-тестов, в ЦГБ № 1 рассказали, что все зависит от лаборатории, которая проводит исследование. Также для повышения качества обслуживания в поликлинике рекомендуют четко и точно указывать личные данные и контактный номер телефона. Если же пациенту необходимо получить бумажный вариант результата, необходимо обратиться к дежурной медсестре. В зависимости от адреса — в кабинеты 315, 332, 403, 432. Утери результатов исследований в пресс-службе назвали единичными: Ввиду большого количества пациентов и возросшей нагрузке на медицинский персонал могут происходить технические сбои в работе. Случаются единичные случаи утери результатов, которые легко восстановить, это решается «на месте».

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