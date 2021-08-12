Обновленный сквер на Вые в Нижнем Тагиле будет открыт через месяц

Обновленный сквер на Вые в Нижнем Тагиле будет открыт через месяц
Обновленный сквер на Вые в Нижнем Тагиле будет открыт через месяц
Сегодня, 15:52ОбществоФото: TagilCity.ru
Через месяц должно состоятся официальное открытие объекта по улице Фрунзе, 39 в Нижнем Тагиле. «Жилье и городская среда» - в рамках этого проекта подходит к завершению реконструкция территории за ДК «Юбилейный».

После масштабных работ по переустройству общественной территории, через месяц, состоится открытие обновленного сквера за дворцом культуры «Юбилейный» на Вые в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии. Глава города Владислав Пинаев осуществил контроль за ходом работ по реконструкции на данном участке.

На сегодняшний день, 12 августа 2021 года, на 83% произведена укладка тротуарной плитки, что составляет 8,4 тысячи квадратных метров. Также в сквере обустроены газоны, которые засеяли многолетней травой. Произведен монтаж детских и спортивных площадок для жителей города и их детей. В парке было изменено и заменено освещение прилегающей территории. Для контроля за порядком были установлены видеокамеры.

Жители микрорайона отметили, что их пожелания были учтены при реконструкции в парке — продуманы и подведены дорожки, ведущие из парка в жилые кварталы. Также будет предусмотрена площадка для выгула собак. Была заказана топиарная скульптура для фотозоны, которая должна прибыть в город к 1 сентября.

Напомним, ранее открытие сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле планировалась на начало сентября 2021 года. Также к сентябрю планируется достроить часовню за дворцом культуры на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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