Пахнущий гнилым мясом дьявольский язык расцвел в Ботаническом саду Екатеринбурга

Во время цветения он выделяет вязкие капельки и аромат, напоминающий трупный запах, чем привлекает большое количество мух. Цветет дьявольский язык около двух недель, соцветие может достигать размера до одного метра. За необычный внешний вид растению дали много разных названий, например вонючий плод или ладонь змеи, пишет Е1.
В природе цветок можно встретить в Азии и Японии. Растение выращивают как декоративное, из него делают загуститель наподобие желатина.
Напомним, свердловчанка обнаружила на своем садовом участке красные грибы, которые пахли тухлым мясом. Оказалось, что это растение занесено в Красную книгу и очень редко встречаются на Урале. Ученые считают, что на огород грибы могли попасть с покупным грунтом, где были споры.