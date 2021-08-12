Перенесен суд над экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила

Перенесен суд над экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила
Перенесен суд над экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила
Сегодня, 15:49ОбществоФото: pixabay.com
Слушание по делу бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова было перенесено 11 августа в Тагилстроевском районном суде.

Вчера в 17:00 был отложен судебный процесс, в котором помимо Чернова подсудимыми проходят командир взвода и инспекторы ДПС. Судья Ольга Хуснутдинова отложила рассмотрение дела на 23 сентября в 10:00.

Напомним, подсудимые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями — ст. 285 УК РФ. Также Чернов проходит по делу, как организатор преступления — ст. 33 ч.3. По версии следствия, в июле 2020 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила сотрудники ДПС остановили транспортное средство, за рулем которого находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.

Сын депутата является ранее судимым за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также молодой человек был виновником аварии со смертельным исходом три года назад сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в отдел полиции, однако спустя некоторое время его отпустили по поручению Чернова. Последнему грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

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