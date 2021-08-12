РЭО порекомендовал ретейлерам перейти на моноупаковку из вторичного сырья

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к ретейлерам с рекомендацией не использовать многокомпонентную упаковку для продуктов и предложил вместо нее перейти на моноупаковку из вторичного сырья.

Как говорят итоги проведенных исследований, более 20% овощей и фруктов на прилавках в российских магазинах продаются в двух- и трехкомпонентной упаковке. Но уже в 2022 году начнет действовать закон, по которому производители будут полностью нести ответственность за утилизацию упаковки, передает телеканал «360». Исследование было проведено в крупнейших сетевых магазинах, таких как «Перекресток», «Азбука вкуса», «Магнит», «Пятерочка», «Мираторг». Повсюду эксперты РЭО нашли товары в излишней упаковке. Так, у лимонов и яблок была подложка из картона и пленка неясного происхождения, заменой может послужить пульперкартон из вторсырья, уточнили в РЭО. У огурцов и мяса — подложка из вспененного полистирола, не подлежащего переработке по причине остатков еды, также он может быть опасен для здоровья при нагревании. «Нам понятно, что есть продукты, которые по соображениям логистики не могут быть упакованы иным способом, чтобы не потерять качество в ходе перевозки и хранения. Но то, что мы видим, вызывает недоумение. По сути, речь идет об упаковке в упаковке. Альтернативой должна стать моноупаковка на основе вторичных ресурсов, и она представляет большую выгоду — ставка экосбора по ней будет меньше. Мы просим магазины, хотя они и не являются производителями в этой ситуации, тоже обратить внимание на проблему экологичности и упаковывать овощи, фрукты и другую продукцию в однокомпонентную перерабатываемую упаковку», — сказал руководитель РЭО Денис Буцаев. В случае отказа от излишней упаковки, объемы трудноперерабатываемой упаковки станут меньше и составят 10%, пояснили в ППК "РЭО". При этом Российский экологический оператор обратился не только к ретейлерам, но и к обычным россиянам. РЭО запускает челлендж, в рамках которого понадобится сделать фотоснимок в магазине продукта в излишней упаковке, разместить в соцсетях, добавить хештег #распакуй и отметить аккаунт РЭО.

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