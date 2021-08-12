Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле

Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле
Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:43ОбществоФото: 1МI
Интернет-сайт, где было опубликовано видео с детьми, катающимся на крыше поезда, заблокирован по требования транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле.

Видеоролик с катающимися между вагонов и на крыше поезда с детьми было опубликовано на одном из сайтов. Ресурс был заблокирован по требованию транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле после проверки, сообщает Znak.

Прокурор посчитал, что данные кадры могут послужить детям в качестве инструкции, побудив их противоправным действиям. Подобные видео, по мнению ведомства, могут стать причинами травм и гибели на железнодорожном транспорте.

Сайт заблокирован по решению суда.

Напомним, в начале августа 2021 года сайты трех СМИ — «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также «Правозащиты Открытки», заблокировал Роскомнадзор за распространение противоправной информации. Все издания связаны экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Сюжеты:
Нижний Тагил
детивидеосайтблокировкапоездтранспортная прокуратураНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы