Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле

Интернет-сайт, где было опубликовано видео с детьми, катающимся на крыше поезда, заблокирован по требования транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле.

Видеоролик с катающимися между вагонов и на крыше поезда с детьми было опубликовано на одном из сайтов. Ресурс был заблокирован по требованию транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле после проверки, сообщает Znak. Прокурор посчитал, что данные кадры могут послужить детям в качестве инструкции, побудив их противоправным действиям. Подобные видео, по мнению ведомства, могут стать причинами травм и гибели на железнодорожном транспорте. Сайт заблокирован по решению суда. Напомним, в начале августа 2021 года сайты трех СМИ — «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также «Правозащиты Открытки», заблокировал Роскомнадзор за распространение противоправной информации. Все издания связаны экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Связанные с Михаилом Ходорковским сайты СМИ заблокировал Роскомнадзор

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