Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле

Видеоролик с катающимися между вагонов и на крыше поезда с детьми было опубликовано на одном из сайтов. Ресурс был заблокирован по требованию транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле после проверки, сообщает Znak.
Прокурор посчитал, что данные кадры могут послужить детям в качестве инструкции, побудив их противоправным действиям. Подобные видео, по мнению ведомства, могут стать причинами травм и гибели на железнодорожном транспорте.
Сайт заблокирован по решению суда.
Напомним, в начале августа 2021 года сайты трех СМИ — «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также «Правозащиты Открытки», заблокировал Роскомнадзор за распространение противоправной информации. Все издания связаны экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.