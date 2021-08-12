Тагильчанка с наркозависимостью лишена водительских прав

Тагильчанка с наркозависимостью лишена водительских прав
Тагильчанка с наркозависимостью лишена водительских прав
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1МI
Страдающую наркоманией жительницу Нижнего Тагила лишили водительского удостоверения по решению суда.

Жительница Нижнего Тагила, страдающая наркотической зависимостью больше не сможет сесть за руль автомобиля. Ее лишили прав после прокурорской проверки.

Женщина страдает синдромом зависмости из-за употребления смешанных и других психоактивных веществ, сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района.

Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и лишил авто-леди водительских прав. На данный момент решение не вступило в законную силу.

Напомним, жительницу Екатеринбурга лишили водительских прав через суд из-за якобы имеющегося у нее психологического расстройства Женщина не знала, что стоит на учете с 2017 года. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.

Сюжеты:
Нижний Тагил
наркотикипрокуратурасудженщинаводительводительские правазависимостьНижний Тагил
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