Тагильчанка с наркозависимостью лишена водительских прав

Жительница Нижнего Тагила, страдающая наркотической зависимостью больше не сможет сесть за руль автомобиля. Ее лишили прав после прокурорской проверки.
Женщина страдает синдромом зависмости из-за употребления смешанных и других психоактивных веществ, сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района.
Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и лишил авто-леди водительских прав. На данный момент решение не вступило в законную силу.
Напомним, жительницу Екатеринбурга лишили водительских прав через суд из-за якобы имеющегося у нее психологического расстройства Женщина не знала, что стоит на учете с 2017 года. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.