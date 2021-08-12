Учебный год решили не начинать с дистанта власти Свердловской области

О том, что свердловские власти не видят причин начинать новый учебный год с дистанционного обучения, заявил в среду 11 августа на брифинге со СМИ Павел Креков.
Он отметил, что праздничные линейки 1 сентября пройдут в классах при условии, что на них не будут присутствовать родители.
Также Павел Владимирович призвал педагогов, которые еще не поставили прививку от коронавируса, принять участие в вакцинации. Он подчеркнул, что речь не идет об обязательной вакцинации.
Мы просто призываем это сделать, отметил Креков.
Напомним, около 25 тысяч педагогов Екатеринбурга привились от COVID-19, что составляет 80% от общего числа учителей и воспитателей детских садов. В министерстве образования региона отметили, что никаких распоряжений об обязательной вакцинации педагогических работников нет.