В лишении голоса после операции обвинила больницу свердловчанка

Свердловчанка обвинила больницу в том, что она стала инвалидом после повреждения гортанного нерва во время операции.

Уплотнение на шее жительница Екатеринбурга заметила на шее летом 2017 года. Шишка не доставляла дискомфорта и не была болезненной. В тот же день девушка обратилась в коммерческую клинику, где ей был поставлен диагноз «аутоиммунный тиреоидит» (хроническое заболевание, воспаление тканей щитовидной железы). Заболевание лечится гормональными препаратами без операции, но требовалось исключить онкологию. Для этого требовалась пункция, пишет Е1. Девушка обратилась в больницу № 41 к эндокринологу. На сайте самозаписи специалист была представлена как хирург-эндокринолог. Во время приема врач назначила обследование. За все консультации девушка платила, выполняла рекомендации. Однако с августа по декабрь опухоль росла и твердела. Тиреоидит по результатам обследования подтвердился. Также была выявлена онкоцитома, которая считается онкологией. Также она может перерастать рак. Уже потом я узнала, что врач этой коммерческой больницы, узнав про онкоцитому, должна была направить меня или в областной онкоцентр на Соболева, или к районному онкологу. Потому что это уже не ее компетенция. Но она предложила прооперировать меня сама — удалить зоб. Успокоила, что ничего страшного нет, рассказывает девушка. После операции, которая стоила 65 тысяч рублей, девушка не смогла говорить. Оказалось, что врач задела гортанный нерв во время процедуры. Через несколько дней были получены результаты гистологии. У девушки был выявлен рак щитовидной железы. Она была направлена в областной онкоцентр, где на КТ выяснилось, что при операции опухоль не была полностью удалена. Остался небольшой кусочек опухоли, а лимфоузлы поразили метастазы. Окончательный диагноз — «папиллярный рак щитовидной железы». Врачи предупредили, что делать операцию опасно, так как разрез после операции на горле может остаться навсегда. Девушка отказалась и ей спрогнозировали два года жизни. Родители звонили в заграничные медцентры. Везде выдвигали условие — сначала операция, а потом лечение радиоактивным йодом. В Москве, в научном центре эндокринологии девушку приняли без операции и даже по квоте на бесплатное лечение. Она уже прошла два курса терапии. Между лечением пациентка училась заново говорить. У нее оказался двусторонний паралич голосовой щели. Девушка прошла несколько курсов по восстановлению голоса. Спустя год после операции голос у девушки появился. На данный момент он почти восстановлен. Однако у нее есть проблема с дыханием, так как голосовая щель узкая. Теперь девушка инвалид второй группы. Она написала заявление в Следственный комитет, который в отношении врача возбудил уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества, которые привели к тяжким последствиям для здоровья. В 41 больнице считают, что медуслуги были оказаны пациентке в полном объеме и в соответствии с нормативами. В дальнейшем на лечение ее перенаправили в специализированное лечебное учреждение.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter