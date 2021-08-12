Жара в регионе и цветение дьявольского цветка. Итоги дня в Свердловской области

Жара в регионе и цветение дьявольского цветка. Итоги дня в Свердловской области
Жара в регионе и цветение дьявольского цветка. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:26ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 августа.

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается жара до +31 градуса. В субботу, 14 августа, синоптики прогнозируют резкое потепление, температура воздуха начнет повышаться с пятницы. При этом метеорологи обещают ясную погоду с умеренным ветром.

11-летний мальчик из Екатеринбурга, который пропал три дня назад, найден живым и здоровым. Он уехал из дома 9 августа на велосипеде. Ранее школьник уже пропадал, с ним работают инспекторы ПДН.

Дьявольский язык, который еще называют вонючим плодом или ладонью змеи, расцвел в Ботаническом саду Екатеринбурга. Растение источает запах гнилого мяса и привлекает мух. Соцветия дьявольского цветка достигают размера до одного метра, он цветет около двух недель. В Азии и Японии его выращивают как декоративное растение, из которого делают загуститель наподобие желатина.

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила было перенесено слушание по делу бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова на 23 сентября 2021 года. Помимо Чернова, подсудимыми проходят командир взвода и инспекторы ДПС. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в июле 2020 года на Вагонке был задержан за рулем пьяным сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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