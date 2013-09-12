«МегаФон» улучшил качество связи к началу сезона игр для болельщиков «Автомобилиста»

Хорошая новость для поклонников хоккея! В преддверии начала сезона Континентальной хоккейной лиги оператор "МегаФон" провел работы по подготовке сети связи к значительному росту количества звонков во время игр команды «Автомобилист» в районе места проведения хоккейных матчей - КРК «Уралец» в уральской столице. Традиционно, болельщики со всей Свердловской области, и, в частности, тагильчане съезжаются в Екатеринбург на матчи.

Как показывает наша статистика, во время проведения хоккейных матчей число голосовых вызовов, совершаемых болельщиками с ледовой арены, увеличивается более чем в два раза, также растет объем интернет-трафика по сравнению с днями свободными от игр. Наибольший пик звонков приходится на минуты после окончания матча. Чтобы все желающие могли быстро делиться впечатлениями о самых ярких моментах игры, мы модернизировали оборудование связи вблизи КРК «Уралец», которое сможет обработать в четыре раза больше звонков и интернет-трафика

- рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.

В новом сезоне мы приготовили много интересного, болельщикам будет, о чем вспомнить и рассказать. При посещении КРК «Уралец» зрителей игр ждут обновленный символ любимой хоккейной команды, выступления команды черлидеров, новые конкурсы, розыгрыши и другие яркие мероприятия

- отметила креативный менеджер хоккейного клуба «Автомобилист» Диана Бугулова.

Также все любители хоккея смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом 3G от оператора, с комфортом публиковать сообщения и фотографии с матчей в социальных сетях. Недавно, в ходе празднования дня города Талисманы Игр в Сочи 2014 в рамках олимпийского маршрута посетили КРК «Уралец» и замерили скорость передачи данных. Согласно результатам замера скорость мобильного интернета оператора «МегаФон» у главной хоккейной арены Екатеринбурга составляет 4,2 Мбит/с.