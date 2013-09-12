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«МегаФон» улучшил качество связи к началу сезона игр для болельщиков «Автомобилиста»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» улучшил качество связи к началу сезона игр для болельщиков «Автомобилиста»

12 сентября 2013, 11:40ОбществоАлександра Логинова
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