«Народный участковый» Нижнего Тагила участвует во Всероссийском конкурсе!

Майор Василий Манкевич – старший участковый уполномоченный отдела полиции № 21. Именно он представляет Нижний Тагил в новом конкурсе.

Так как название этого конкурса всё-таки народный участковый, то мы решили выдвинуть человека, который работает в сельских территориях нашего города. Василия Павловича знают и уважают жители Висима, деревень Харёнки и Б. Галашки – именно там он выполняет свой долг!

Много хороших отзывов мы получили о нем от самих жителей, да и коллеги, другие участковые, его поддерживают. Здесь совершенно добрая конкуренция. Мы считаем, что именно наш Участковый из такого большого количества номинантов должен победить и призываем тагильчан поддержать своего земляка, -- сообщила Элина Балуца, пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.

Чтобы отдать свой голос за участника, нужно направить письмо на электронный адрес gumvdso@yandex.ru, указав в теме сообщения фамилию, имя, отчество участкового или наименование его территориального подразделения.

К 20 сентября присланные Вами голоса будут подсчитаны и суммированы, после чего выбрано 15 самых достойных претендентов, тех, кто пройдет во второй этап конкурса. С 7 по 16 октября на сайте ГУ МВД России по Свердловской области будет открыто он-лайн голосование, по итогам которого самые достойные примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме голосования на федеральном уровне.

Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.

На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации более 46 тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.