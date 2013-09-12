Организация пикника

Список реквизита для отдыха на природе зависит от предпочтений самих отдыхающих, от их интересов и средств, которые они могут потратить на покупку нужных вещей.

Конечно, отдых должен быть приятным. Поэтому, чтобы не мыть посуду после еды, возьмите с собой наборы одноразовой посуды, купить которые можно в ХМАО. Их вы просто соберете в пакеты и выкинете после пикника.

Какой пикник обойдется без вкуснейшего шашлыка? На природе аппетит особенно яро дает о себе знать, поэтому мангал, шампуры для шашлыка – это необходимые для отдыха на природе вещи. Если вы планируете остаться на природе с ночевкой, то термос с вкусным чаем вам не помешает. Какой бы теплой не была погода, вечером все равно будет прохладно. Приобрести термос можете в любом магазине, например, магазины бытовой химии в Екатеринбурге или вХМАО, предложат вам широкий ассортимент нужной продукции. Также в подобных магазинах не забудьте купить жидкость для розжига. А мясо для шашлыка можете замариновать самостоятельно, так оно получится более вкусным.

На природе у вас не будет под рукой оборудованной кухни. Поэтому еще дома тщательно продумайте все необходимые для приготовления пищи атрибуты. Вам наверняка понадобятся ножи, ложки и вилки. Салфетки, штопор, миски – все это обязательно вы должны взять с собой.

На чем вы планируете разместить все приготовленные блюда? Если вы хотите быть ближе к природе, то возьмите просто покрывала или плотную клеенку. Используйте ее вместо стола, положив на землю. Но удобнее будет, если вы привезете на природу небольшой раскладной столик для пикника. Так никакие муравьи и другие надоедливые букашки не будут покушаться на вашу еду. Раскладные стулья или шезлонги также понадобятся вам для приятного времяпровождения. Но, если вы выбрали для пикника участок местности с пеньками, то стулья вам не нужны. Оборудуйте пеньки в качестве сидений, используя небольшие мягкие подушечки.