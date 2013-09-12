Особенности автомобильных смазок
Место, занимаемое в обслуживании автомобиля смазочными материалами, сложно недооценить. Именно они ложатся в основу надежности и долговечности работы механизмов, узлов и деталей автомобиля.
Своевременная замена масла или смазки способствует продлению сроков эксплуатации машины.
Для смазки может использоваться синтетическое или гидравлическое минеральное масло, а также пластичные смазки. Смазки нашли свое применение в тех узлах, где отсутствует абсолютная герметичность и трудно избежать попадания загрязняющих элементов. Они отлично справляются с поставленными задачами благодаря своей пастообразной консистенции. А в некоторых случаях применение пластичной смазки выполняет только защитную функцию от коррозии.
В целом можно следующим образом сформулировать требования и назначения, выдвигаемые для пластичных смазок:
- разделение трущихся деталей пленкой с целью уменьшения их износа;
- предотвращение появления коррозии;
- автомобильные пластичные смазки должны отличаться такой консистенцией, которая позволит надежно обволакивать детали и не вытекать при перепадах температур;
- защита трущихся деталей и узлов от попадания пыли, грязи и влаги;
- пластичная смазка должна легко прокачиваться по всем каналам без создания усиленного давления;
- стабильность состава и сохранение свойств и характеристик длительное время даже в сложных условиях эксплуатации;
- экономичность использования.
При этом производство жидких масел и пластичных смазок, несмотря на схожесть выполняемых функций, значительно отличается друг от друга.
Основой консистентных смазок является минеральное масло, которое составляет в среднем от 75 до 90 процентов. От качества этого масла, соответственно, зависит и качество будущей смазки. Следующим по важности элементом является загуститель. Именно добавление загустителя к маслу способствует его превращению в мазеообразную массу. При этом сами загустители делятся на мыльные и немыльные. В современном производстве в большинстве случаев используются мыльные загустители.
Впрочем, если вы хотите более подробно узнать о технологии производства пластичных смазок, чтобы понимать природу их действия, то всю необходимую информацию вы вполне можете найти на специализированных сайтах в интернете. Скажем одно: не стоит экономить на покупке автомобильных смазок, в противном случае такая экономия может обернуться значительными дополнительными затратами по ремонту машины.