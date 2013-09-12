Особенности автомобильных смазок

Своевременная замена масла или смазки способствует продлению сроков эксплуатации машины.

Для смазки может использоваться синтетическое или гидравлическое минеральное масло, а также пластичные смазки. Смазки нашли свое применение в тех узлах, где отсутствует абсолютная герметичность и трудно избежать попадания загрязняющих элементов. Они отлично справляются с поставленными задачами благодаря своей пастообразной консистенции. А в некоторых случаях применение пластичной смазки выполняет только защитную функцию от коррозии.

В целом можно следующим образом сформулировать требования и назначения, выдвигаемые для пластичных смазок:

разделение трущихся деталей пленкой с целью уменьшения их износа;

предотвращение появления коррозии;

автомобильные пластичные смазки должны отличаться такой консистенцией, которая позволит надежно обволакивать детали и не вытекать при перепадах температур;

должны отличаться такой консистенцией, которая позволит надежно обволакивать детали и не вытекать при перепадах температур; защита трущихся деталей и узлов от попадания пыли, грязи и влаги;

пластичная смазка должна легко прокачиваться по всем каналам без создания усиленного давления;

стабильность состава и сохранение свойств и характеристик длительное время даже в сложных условиях эксплуатации;

экономичность использования.

При этом производство жидких масел и пластичных смазок, несмотря на схожесть выполняемых функций, значительно отличается друг от друга.

Основой консистентных смазок является минеральное масло, которое составляет в среднем от 75 до 90 процентов. От качества этого масла, соответственно, зависит и качество будущей смазки. Следующим по важности элементом является загуститель. Именно добавление загустителя к маслу способствует его превращению в мазеообразную массу. При этом сами загустители делятся на мыльные и немыльные. В современном производстве в большинстве случаев используются мыльные загустители.