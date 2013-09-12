От 94 до 98% - степень готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону
12 сентября 2013, 10:05Общество
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Региональное министерство энергетики и ЖКХ сообщает, что техническая готовность большинства муниципалитетов Свердловской области к отопительному сезону близка к 100 процентам.
Так, уже на прошлой неделе об окончании подготовительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда заявили 11 муниципальных образований (Алапаевск и Карпинск, Баженовское, Краснополянское, Калиновское, Кузнецовское, Унже-Павинское сельские поселения, Бисертский, Верх-Нейвинский, Рефтинский и Новолялинский городские округа). Постепенно число подготовленных объектов растёт.
Кроме того, министерство сообщает, что в Нижнем Тагиле техническая готовность к долгожданному отопительному сезону составляет практически 98 процентов. В ближайшие дни она должна достигнуть «совершенства».
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