От 94 до 98% - степень готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону

Так, уже на прошлой неделе об окончании подготовительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда заявили 11 муниципальных образований (Алапаевск и Карпинск, Баженовское, Краснополянское, Калиновское, Кузнецовское, Унже-Павинское сельские поселения, Бисертский, Верх-Нейвинский, Рефтинский и Новолялинский городские округа). Постепенно число подготовленных объектов растёт.