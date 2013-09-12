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От 94 до 98% - степень готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону
Сюжеты:
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От 94 до 98% - степень готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону

12 сентября 2013, 10:05Общество
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