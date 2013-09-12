Сергей Носов озвучил предварительные решения по поводу ситуации на Фрунзе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Жильцы дома и придомовая территория

То, что эта дилемма подходит к завершению, в принципе, стало ясно еще пару встреч назад. Жители предложили свой план видения двора и организации парковки, которым осталась довольна и Администрация Ленинского района во Главе с Геннадием Мальцевым и Сергей Носов. Однако план был еще и доработан в пользу жильцов.

Они осмотрели подробный проект дома на плане, подготовленным Управлением архитектуры. В нём есть и доработки: так, вдоль дома №54 будет организована парковка, судя по плану, «под углом». В данном случае это выглядит довольно комфортабельно для автовладельцев, тем более что выезд со двора теперь будет, что называется, «по круговой». То есть там, где раньше стояли фуры (зимой и летом с заведенным двигателем), будет обычный проезд для автовладельцев-жильцов дома.

Но, тем не менее, вопрос об организации движения во дворе остается открытым: эти решения падают на плечи ГАИ и жильцов. Есть вариант, что проезд для фур будет перекрыт следующим образом:

Ставится ограничитель высоты. Всё. На этом всё заканчивается говорит Сергей Носов.

По словам Геннадия Мальцева, согласование этого варианта будет в сентябре.

Дальше мы будем говорить, что ваше решение, Сергей Константинович, попадет по муниципальный заказ по благоустройству дворов говорит Геннадий Геннадьевич.

На что Сергей Константинович лично гарантировал деньги на 2014 год для этого двора.

Торговый центр и Администрация города

Конечно, этот вариант, оговоренный выше, не вполне устраивает владельцев крупного торгового центра, которые не хотят отдавать некогда отремонтированную ими дорогу. На это Сергей Константинович говорит, что торговому центру будет выплачена компенсация. А дорога, понятное дело, муниципальная.

Но и это не устраивает владельцев торгового центра. На что в ответ они предлагают документ – экспертное заключение, «официальное, но не заверенное», согласно которому «выезд с территории разгрузки торгового центра на улице Фрунзе не допустим». Вопрос остается открыт.

Жильцы дома № 54 и будущее «кафе»

Важно отметить, что у владельцев будущего «семейного кафе» с жителями дома – взаимопонимание.

Ни о каких разборках тут и речи быть не может. Главный вопрос здесь между жителями и торговым центром. А у нас совсем иные согласования говорит Игорь, владелец здания, журналисту TagilCity.ru.

На самом деле, как говорилось ранее, владельцы здания, строящегося между торговым центром и домом №54, пока не определились с тем, для чего оно будет служить, хотя пока важнее решить, какая судьба ждет сооружение, которое, по словам Сергея Константиновича, не соответствует плану.

Я даю команду подавать в суд, и если он присудит его сносить – мы его снесем до уровня разрешенного, по нормативам. Я не владею нормами госстроя, а суд владеет. Если мы разрешали строить там два этажа, то там будет два этажа. Могли снести и вы, но будем действовать по решению суда. Это факт говорит Сергей Константинович.

К слову, по словам владельцев «кафе», в свое время именно Валентина Павловна Исаева настаивала на возведении трехэтажного здания. В то время, как сейчас – третий этаж, возможно, потребуется сносить. Все же этот вопрос остается открытым.

Сегодняшняя встреча, стоит отметить, носила оперативный характер, и, самое главное, достаточно решительный. Сергей Константинович и представители Администрации потихоньку расставляют всё на свои места. Городской портал TagilCity.ru продолжает следить за развитием событий.