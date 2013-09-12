Уникальный «мобильный офис» в Нижнем Тагиле определился с графиком!

В Нижнетагильском филиале Многофункционального центра утвердили график работы передвижного пункта приема в 18 отдаленных поселениях и Тагилстроевском, Ленинском, Дзержинском районах Нижнего Тагила, сообщают в пресс-службе МФЦ. В каждом поселении мобильный МФЦ будет работать на согласованном месте стоянки, с 11:00 до 16:00.

Напомним, что мобильный центр – это микроавтобус «Форд», оборудованный комфортными местами для посетителей и автоматизированными рабочими местами для работников МФЦ. В мобильном офисе будет доступен весь перечень услуг, оказываемых в настоящий момент МФЦ, в том числе самые востребованные – оформление загранпаспорта сроком действия на пять лет, российского паспорта, выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП, обращения в органы власти и другие услуги.