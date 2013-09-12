Уникальный «мобильный офис» в Нижнем Тагиле определился с графиком!
Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле появился уникальный сервис - «мобильный офис». Его главной задачей является упрощение сбора и обработки документов в отдаленных районах города, ближайших поселках и деревнях. Накануне стал известен график движения мобильного офиса.
В Нижнетагильском филиале Многофункционального центра утвердили график работы передвижного пункта приема в 18 отдаленных поселениях и Тагилстроевском, Ленинском, Дзержинском районах Нижнего Тагила, сообщают в пресс-службе МФЦ. В каждом поселении мобильный МФЦ будет работать на согласованном месте стоянки, с 11:00 до 16:00.
Напомним, что мобильный центр – это микроавтобус «Форд», оборудованный комфортными местами для посетителей и автоматизированными рабочими местами для работников МФЦ. В мобильном офисе будет доступен весь перечень услуг, оказываемых в настоящий момент МФЦ, в том числе самые востребованные – оформление загранпаспорта сроком действия на пять лет, российского паспорта, выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП, обращения в органы власти и другие услуги.
Понедельник
с11.00
2
Висимо-Уткинская территориальная администрация: п. Висимо-Уткинск ул. Ленина д. 1 с приглашением жителей с. Сулем, д.Усть-Утка, д. Баронская, п. Ёква
1-я неделя месяца
Вторник
с11.00
3
Серебрянская территориальная администрация: с. Серебрянка ул. Уральская д. 32, с. Верхняя Ослянка с приглашением жителей д.Нижняя Ослянка, д.Заречная
1-я неделя
Среда
с11.00
4
Покровская территориальная администрация: п. Покровкая-1 д. 122
1-я неделя месяца
Четверг
с11.00
Тагилстроевский район
5
Поселок Рудника имени III- Интернационала (Дворец культуры ул. Кольцова д. 23)
2-я неделя месяца
Понедельник
с10.00-16.00
6
Красный Камень (магазин «Купеческий» ул. К. Либкнехта д. 17)
2-я неделя месяца
Вторник
с10.00-16.00
7
Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники ул. Тагилстроевская д. 4)
2-я неделя месяца
Среда
с10.00-16.00
8
Район Малой Кушвы (ул. Менделеева д. 21)
2-я неделя месяца
Четверг
с10.00-16.00
Ленинский район
9
Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице Гагарина (предполагаемая точка присоединения- магазин «Тагилхлеб»)
3-я неделя
Понедельник
с11.00
10
Микрорайон Евстюниха – около клуба по адресу:Лайская,19 (предполагаемая точка присоединения – клуб)
3-я неделя
Вторник
с11.00
11
Микрорайон В. Черемшанка- около клуба по адресу: ул. Полуденская,25 (предполагаемая точка присоединения – клуб)
3-я неделя
Среда
с11.00
12
Микрорайон Лебяжка – около помещения УК «Ермак» по адресу: Ермака,61 (предполагаемая точка присоединения- управляющая компания)
3-я неделя
Четверг
с11.00
Дзержинский район
13
п. Северный ул. 9-е января д. 1а
4-я неделя месяца
Вторник
с10.00
14
9-ый поселок ул. Коровина д. 1
4-я неделя месяца
Четверг
с10.00
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