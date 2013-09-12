Вопрос к рекламораспространителям: где в Тагиле лучше разместить конструкции?

Как сообщили в управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города, согласно принятым изменениям и дополнениям в федеральный закон «О рекламе» от 7 мая 2013 года, органы местного самоуправления утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности, сообщает пресс-служба Администрации.

Напомним, схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на определенных местах. Схема должна обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, а также их технических характеристик.

В связи с этим рекламораспространители могут внести свои предложения по местам дислокации рекламных конструкций. Их можно направлять в Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города (ул. Пархоменко, 1а, каб. 357), по факсу 41-04-68 или по электронной почте – stekacheva@ntagil.org. Предложения принимаются до 15 сентября.

К счастью, рассматриваемые запреты касаются только рекламы на улицах, но никто не запрещал пользоваться другими путями. Например, рекламная полиграфия - печать на ручках и календариках - очень мощный инструмент. Рекламное агенство Екатеринбург гарантирует, что этот метод рекламы значительно дешевле и при этом выгоднее, так как доходит до каждого потенциального клиента непосредственно.