4-метровая статуя Николая Баумана продаётся за 1 млн рублей в Нижнем Тагиле

Памятник революционеру отлило предприятие «Росмонумент» примерно в конце 80-ых годов. Заказ, по слухам, частично был оплачен и предназначался для одного из городов. Но после распада СССР предприятие закрылось, а статуя осталась у бывшего директора, который на протяжении долгого времени пытается её продать.

Фото: АН «Между строк»

Внутри она полая, а толщина слоя бронзы что-то около полутора сантиметров. Миллион рублей - адекватная цена: если сейчас такую статую отливать, выйдет в разы дороже,объяснил автор объявления по имени Максим.