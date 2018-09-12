4-метровая статуя Николая Баумана продаётся за 1 млн рублей в Нижнем Тагиле

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На электронной доске «Авито» появилось объявление о продаже в Нижнем Тагиле бронзовой статуи революционера Николая Баумана высотой 4,5 метра за 1 млн рублей. Автор объявления рассказал о том, что статую пытаются продать уже давно, а покупателями могут стать ценители личности Баумана.
Сюжеты: Нижний Тагил
Памятник революционеру отлило предприятие «Росмонумент» примерно в конце 80-ых годов. Заказ, по слухам, частично был оплачен и предназначался для одного из городов. Но после распада СССР предприятие закрылось, а статуя осталась у бывшего директора, который на протяжении долгого времени пытается её продать.
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Фото: АН «Между строк»
Внутри она полая, а толщина слоя бронзы что-то около полутора сантиметров. Миллион рублей - адекватная цена: если сейчас такую статую отливать, выйдет в разы дороже,объяснил автор объявления по имени Максим.
Потенциальными покупателями могут стать те, кому нравится Бауман, передаёт АН «Между строк» слова Максима. Отправлять статую на металлолом хозяину жалко, да и он не видит в этом смысла.
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