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#домахорошо
4-метровая статуя Николая Баумана продаётся за 1 млн рублей в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4-метровая статуя Николая Баумана продаётся за 1 млн рублей в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:40Общество
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